Terpstra empoche joliment l'E3 en solitaire devant Gilbert et Van Avermaet

Niki Terpstra a remporté le Grand Prix de l'E3 Harelbeke, vendredi (206,5 km). Le coureur néerlandais s'est imposé en solitaire devant son équipier Philippe Gilbert, concrétisant une démonstration de Quick-Step Floors. Le tenant du titre Greg Van Avermaet (BMC) complète le podium.

Huit hommes sont partis à l'aventure dès les premiers kilomètres de course: le Norvégien Truls Korsaeth (Astana), le Portugais Nelson Oliveira (Movistar), l'Italien Simone Consonni (UAE), le Suisse Lukas Spengler (WB Aqua Protect), le Français Damien Gaudin (Direct Energie), le Néerlandais Pim Ligthart (Roompot-Nederlands Loterij), le Français Jérémy Lecroq (Vital Concept) et notre compatriote Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert).

Les leaders ont compté jusqu'à 7 minutes d'avance avant d'être arrêtés une minute à un passage à niveau.

La course a été marquée par plusieurs chutes. La plus spectaculaire est survenue à 108 km de l'arrivée. Une trentaine de coureurs, dont Sep Vanmarcke et Oliver Naesen, étaient impliqués.

Alors que le peloton se rapprochait à 1:40, Gaudin jouait son va-tout sur le Knokteberg, suivi par Ligthart.

Yves Lampaert (Quick-Step Floors) et son équipier Niki Terpstra déclenchaient les hostilités dans le groupe des favoris. Ils revenaient sur les échappés avant de les déposer. A 60 km de l'arrivée, on se retrouvait donc avec deux coureurs Quick-Step en tête. Derrière eux pointait un petit groupe d'une dizaine de coureurs. Greg Van Avermaet tentait alors une contre-attaque. Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) et un autre coureur Quick-Step Floors, Philippe Gilbert, l'accompagnaient.