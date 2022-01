Tadej Pogacar ajoute A Travers la Flandre à son calendrier

L'épreuve n'aura lieu que le 30 mars, mais le Slovène Tadej Pogacar (EAU) a ajouté la classique A Travers La Flandre (WorldTour) selon les organisateurs qui ont confirmé son nom sur leur liste de départ samedi.

Le Slovène, 23 ans, s'offre ainsi une nouvelle classique flandrienne à son programme cette année. Le double vainqueur du Tour de France (2020 et 2021) a en effet prévu de rouler au Tour des Flandres le 3 avril, quelques jours après A Traves la Flandre, et d'être au départ d'au moins quatre des cinq Monuments du cyclisme au programme, avec aussi la Flèche Wallonne le 20 avril et Liège-Bastogne-Liège le 24 avril, après avoir en principe disputé Milan-San Remo le 19 mars. Seul Paris-Roubaix échappe à son calendrier.

Les cinq sections pavées (au lieu de trois l'an dernier) de la 76e édition de A Travers la Flandre proposent en effet une répétition au Tour des Flandres, ce qui a séduit aussi des coureurs comme l'Espagnol Alejandro Valverde et le Colombien Nairo Quintana annoncés aussi par les organisateurs de A Travers les Flandres.