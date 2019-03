Deux jours après la victoire du Néerlandais Dylan Groenewegen aux Trois jours de Bruges/La Panne, le GP de l'E3 va donner vendredi de nouvelles indications sur l'état de forme des favoris des grandes classiques flamandes.

Qui est le plus en forme à l'approche du Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix ? Le Grand Prix de l'E3 (203 km) ne ment que rarement.

Il y a un an, le Néerlandais Niki Terpstra (aujourd'hui chez Direct Energy, auparavant chez Quick Step) avait remporté l'E3 avant de lever les bras lors du Tour des Flandres puis de prendre la 3e place à Roubaix.

Ce sera plus compliqué cette année pour le Néerlandais qui ne fait plus partie de l'armada Deceuninck-Quick Step. "C'est clair que d'être l'unique leader d'une équipe, c'est moins facile", admet Terpstra, pointant les hommes de la Deceuninck comme les grands favoris de la course.

Quinze côtes sont au programme popur les coureurs. Elles seront toutes usantes mais ce sont les dernières qui seront décisives: le Paterberg (161 km), le Vieux Quaremont (164 km), le Karnemelkbeekstraat (174 km) et le redoutable Tiegemberg (183 km).

Un homme focalisera l'attention: Philippe Gilbert. Parfait équipier à Milan-Sanremo samedi lors de la victoire du Français Julian Alaphilippe, le coureur de 36 ans avait pris la 2e place à Harelbeke l'an dernier.

Et il aura une fameuse équipe autour de lui. Le Liégeois sera accompagné par le Danois Kasper Asgreen, le Luxembourgeois Bob Jungels, le Belge Yves Lampaert, le Français Florian Sénéchal ainsi que par le Tchèque Zdenek Stybar, victorieux du Circuit Het Nieuwsblad.

De quoi faire peur au reste du peloton.