Suivez le Grand prix de l'E3 en direct (LIVE vidéo 14h40)

On rentre dans les choses sérieuses pour les coureurs de classiques pavées. Ce vendredi, place au Grand Prix de l'E3 avec 15 ascensions au programme dont le Taaienberg, le Paterberg et le Vieux Quaremont. Une parfaite répétition avant le Tour des Flandres, qui se disputera le 1er avril. Le Tiegemberg, la dernière montée de la journée, est situé à 20 km de l'arrivée. Suivez les écarts de la course en direct dès 12h21 et la retransmission télévisée dès 14h40 avec Laurent Bruwier et Gérard Bulens.