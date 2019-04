Suivez la 59ième édition de la Flèche Brabançonne en direct (LIVE vidéo 15h15)

Ce mercredi, la 59e édition de la Flèche Brabançonne se trouve au programme. La course de 196,2 kilomètres entre Louvain et Overijse forme la traditionnelle étape vers l'Amstel Gold Race (21 avril), la Flèche Wallonne (24 avril) et Liège-Bastogne-Liège (28 avril).

Après 13 kilomètres de course, le Smeysberg pointe comme la première côte de la journée avant que le parcours ne change totalement. Via la Chaussée d'Alsemberg, les coureurs prendront la route d'Alsemberg et Brunieput avant de tourner vers le Menisberg et la Lotsestraat. Une boucle qui sera effectuée deux fois. Par la Chaussée de Braine-l'Alleud et la Rue Pierre Flamand, les coureurs arriveront sur la Rue François Dubois avant de retrouver le parcours habituel. Après 126 kilomètres, ils débuteront trois circuits de 23,4 kilomètres chacun avec la montée du Hagaard, de la Herststraat, l'Holstheide, l'Ijskelderlaan et le Schavei.

L'an dernier, la victoire était revenue à Tim Wellens. Le coureur de Lotto-Soudal avait succédé à Sonny Colbrelli. Tiesj Benoot, troisième l'an dernier, ne sera pas présent après sa chute à Paris-Roubaix. Wellens sera entouré de Maxime Monfort, Jelle Vanendert ou encore Bjorg Lambrecht. Chez Deceuninck - Quick Step, tous les regards sont tournés vers une éventuelle 24e victoire cette saison et les chances sont grandes avec la présence de Julian Alaphilippe. Petr Vakoc, vainqueur en 2016 et deuxième en 2017, sera son premier lieutenant dans l'équipe de Patrick Lefevere où on retrouve aussi Pieter Serry, quatrième l'an dernier, et Rémi Cavagna.

Du côté de Bahrain-Merida, Sonny Colbrelli sera aussi de la partie tout comme Dylan Teuns. Alberto Bettiol, vainqueur du Tour des Flandres, sera présent pour EF Education First. Michael Matthews (Team Sunweb), Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) et Ben Hermans (Israel Cycling Academy), vainqueur en 2015, seront également sur la ligne de départ à Louvain. Dimitri Claeys (Cofidis) sera de retour après sa maladie.