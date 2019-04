Yves Lampaert sera le leader de Deceuninck - Quick-Step mercredi dans A travers les Flandres (WordlTour). Vainqueur des deux dernières éditions, le champion de Belgique deviendrait en cas de succès mercredi à Waregem le seul triple vainqueur de l'épreuve, dont ce sera la 74e édition.

Philippe Gilbert, 2e en 2017, sera aussi au départ, tout comme le Luxembourgeois Bob Jungels, vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Les autres coureurs Deceuninck - Quick-Step sont Iljo Keisse, le Français Florian Sénechal, le Colombien Alvaro Hodeg et le Danois Kasper Asgreen.

"Pour de nombreux coureurs, Waregem est importante car ils veulent se tester avant le Tour des Flandres. Nous voulons voir ce que nous pouvons faire en tant qu'équipe dans ce dernier rendez-vous avant le Tour des Flandres et obtenir un bon résultat à la fin de la journée", déclare Tom Steels, directeur sportif de Deceuninck - Quick-Step, qui s'était imposé en 1998 à Waregem. "Nous avons les coureurs pour contrôler la course durant les 80 km de plat. La course se durcira quand nous aborderons les côtes, surtout avec la pluie et le froid annoncés, qui feront une sélection".