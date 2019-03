Stybar règle Van Aert et Van Avermaet à Harelbeke et remporte le GP de l'E3

Zdenek Stybar a apporté un nouveau succès à Deceuninck-Quick Step en ce début d'année 2019. Le Tchèque a remporté le GP de l'E3. Il s'est montré le plus rapide d'un petit groupe de "costauds" dans les rues de Harelbeke.



Sur la ligne, Stybar a devancé dans l'ordre Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Greg Van Avermaet (CCC Team) et Alberto Bettiol (Education First). Golden Greg a lancé son sprint de loin avant de coincer un peu dans les derniers mètres.



Cette force qui a manqué au champion olympique de Rio, Stybar l'avait encore dans les jambes. L'ancien champion du monde de cyclocross a pu s'économiser en restant dans les roues au cours de la poursuite derrière son équipier Bob Jungels, sorti du peloton à 60 km de l'arrivée avant de s'isoler en tête. Le jeu d'équipe des hommes de Patrick Lefevere a une nouvelle fois fait la différence. Le Wolfpack signe son 20e succès de l'année.



La course, riche de 15 montées dont le Paterberg et le Vieux Quaremont, s'est décantée après l'accélération du Luxembourgeois qui a compté jusqu'à 40 secondes d'avance. Le champion du Luxembourg a finalement été repris à 7 km de la ligne par Stybar, Van Avermaet, van Aert et Bettiol.

Stybar s'est montré le plus fort au sprint. C'est déjà la 3e victoire de la saison pour le Tchèque de 33 ans, lauréat de la 5e étape du Tour de l'Algarve et du Circuit Het Nieuwsblad.