Stuyven, 10ème à Milan-Sanremo: "Satisfait du niveau de forme que j'avais ici"

Après une 39e place pour ses débuts l'an dernier, Jasper Stuyven a sprinté samedi à Milan-Sanremo et obtenu une belle dixième place. "Cela donne beaucoup de confiance pour les semaines à venir, mais il y avait moyen de faire un peu mieux", a dit Jasper Stuyven à l'arrivée de Milan-Sanremo, samedi.

Leader de son équipe Trek-Segafredo en l'absence de John Degenkolb, le Belge de 25 ans n'a pas déçu. "Mais j'ai toujours le sentiment qu'il y avait moyen de réaliser quelque chose de plus", a exprimé Stuyven après l'arrivée. "J'étais dans la roue de Colbrelli et il avait un autre coéquipier pour lui. J'ai parié qu'ils allaient participer au sprint, mais cela ne s'est pas produit, alors à la fin je ne suis pas complètement satisfait de mon propre sprint".

Dans les derniers kilomètres, Stuyven a dû tout faire tout seul. "Je n'avais plus de coéquipier pour me lancer", précisa-t-il. "Au début, c'était une bagarre jusqu'au dernier virage, puis j'ai dû encore me repositionner. J'ai dû parier un peu. Si je peux gagner ici à l'avenir ? Beaucoup de Belges l'ont pensé dans le passé."

Malgré la déception, Stuyven se réjouit de sa deuxième participation à Milan-Sanremo. "En ce qui me concerne, il s'agit certainement d'un coup de pouce en vue des semaines à venir. Je suis satisfait du niveau de forme que j'avais ici. J'ai aussi aimé la course et je me sentais bien. Malgré la pluie abondante, je n'ai jamais eu froid. Je pensais que le vent ne serait pas favorable à une attaque, mais Nibali a prouvé le contraire."