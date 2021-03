Strade Bianche : Van Aert au départ avec une "grande motivation", "plusieurs prétendants à la victoire" selon Van Avermaet

Strade Bianche : Van Aert au départ avec une "grande motivation" - Cyclisme - Strade Bianche -... Wout van Aert lance sa saison 2021 ce samedi sur "ses" Strade Bianche, épreuve dont il est tenant du titre et où il a décroché 3 podiums en autant de participation. Revenu de Tenerife où il s’est surentraîné, le Belge a le sentiment d’arriver prêt à ce grand rendez-vous. "Je me sens bien. J’ai fait une très bonne préparation à Tenerife. J’aime bien cette course et j’arrive avec une grande motivation. Il y a beaucoup de bons coureurs au départ. Le tracé est assez épuisant donc la sélection va être naturelle. Cette course est unique", nous a lâché van Aert, très sollicité par la presse avant le départ.