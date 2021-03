Strade Bianche : motivé au départ, van der Poel veut adopter une tactique plus prudente

Strade Bianche : van der Poel veut adopter une tactique plus prudente - Cyclisme - Strade Bianche -... Mathieu van der Poel a fait forte impression sur les routes de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et du Samyn dimanche et mardi dernier. Parti à l'offensive assez tôt dans l'épreuve (en particulier à Kuurne), il n'a finalement pas pu s'imposer. Au départ des Strade Bianche, le Néerlandais a annoncé qu'il ne serait pas aussi effronté sur les routes italiennes. "Je vais adopter une tactique différente. Le Samyn et Kuurne, c'était aussi pour améliorer ma condition. Ici l'objectif est de gagner la course. Je vais peut-être attendre un peu plus, juste suivre c'est déjà bien avec tous les bons coureurs et grimpeurs qui sont au départ", a déclaré le leader de l'équipe Alpecin-Fenix qui ne s'attend pas à un nouveau duel avec Wout van Aert. "Je ne pense pas que nous serons juste nous 2 dans le final. Ça se jouera entre une quinzaine de coureurs."