Strade Bianche : L'une des classiques les plus spectaculaires sur la RTBF

Les Strade Bianche sont programmées ce samedi 7 mars. Les organisateurs ont annoncé le maintien de la course malgré la présence du coronavirus. Cette année, pour la première fois, la RTBF vous propose de suivre cette course à la fois esthétique et spectaculaire en direct TV et .

La classique italienne est sans aucun doute l’une des courses les plus spectaculaires du calendrier cycliste. Départ à Sienne, arrivée à Sienne, une boucle de 184 km à travers le paysage toscan. Le peloton va poser les roues sur 11 secteurs de "routes blanches", ces chemins de gravier et de poussière non asphaltés qui font la fierté et le patrimoine de la région.

La course est encore très jeune, elle a été créée en 2007. Mais en un peu plus de dix ans, elle s’est forgé une très belle réputation et un fameux palmarès ! Deux Belges se sont imposés : Philippe Gilbert (2011) et, plus récemment, Tiesj Benoot (2018). Cette année encore, le plateau est royal. Rendez-vous samedi pour suivre les Strade Bianche sur les antennes de la RTBF.