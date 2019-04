Saugrain : "Van der Poel sera l'un des grands favoris du Tour des Flandres"

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel, Champion des Pays-Bas sur route, de cyclocross et... de VTT, n'en finit pas d'impressionner. Le jeune cycliste de 24 ans a remporté ce mercredi A Travers La Flandre trois jours après avoir terminé quatrième de Gand-Wevelgem, ses deux premières épreuves WorldTour. De quoi en faire un favori du Tour des Flandres, qu'il disputera pour la première fois dimanche ?

"Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, le week-end dernier et à Denain (où il s'est imposé, NDLR), j'intégrerais Mathieu Van der Poel parmi les grands favoris, a analysé notre consultant Cyril Saugrain juste après l'arrivée d'A Travers La Flandre. Mon interrogation, c'est de savoir comment il va gérer ces 250 kilomètres du Tour des Flandres. Ne sera-t-il pas un peu juste par rapport à ses adversaires qui ont couru Milan-Sanremo et d'autres grandes courses ? Mais au vu de son état de forme, je ne doute pas qu'on le retrouvera dans le final. Au vu du nombre de favoris potentiels et du nombre d'équipes en mesure de courir en bloc - Jumbo-Visma, Sky et Deceuninck-Quick Step -, on risque d'assister à un Tour des Flandres un peu plus décousu, où les autres auront peut-être besoin de créer une course de mouvement : Greg Van Avermaet, Mathieu Van der Poel... Cela risque de décanter la course peut-être plus tôt que d'habitude."