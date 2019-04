Cyril Saugrain - © RTBF.be

Saugrain : "Gilbert physiquement le plus fort, il a aussi couru le plus juste" - Cyclisme -... Philippe Gilbert (Deceuninck - Quick-Step) a remporté la 117e édition de Paris-Roubaix (WorldTour), dimanche. Au terme des 257 km de course entre Compiègne et le Vélodrome de Roubaix, Gilbert a battu dans un sprint à deux l'Allemand Nils Politt (Katusha-Alpecin). Nous avons posé quatre questions à Cyril Saugrain, notre consultant cyclisme.