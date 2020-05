Sans vaccin, on se dirige vers des classiques cyclistes belges à huis clos

Alexander De Croo, vice-Premier ministre et membre du Conseil National de Sécurité, s’est exprimé sur l’organisation du Tour des Flandres dans les colonnes du Nieuwsblad. Selon lui, si aucun vaccin contre le coronavirus n’est disponible, il sera alors impossible d’organiser le Ronde avec la présence du public. La course, programmée le 18 octobre, devrait alors se dérouler à huis clos. Sans les nombreuses tentes VIP dans les monts pavés flamands et sans les centaines de milliers de spectateurs en bords de routes (800.000 personnes en 2016).

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise mais Alexander De Croo anticipe. "Organiser un événement de masse sans vaccin paraît impensable cette année. Ou alors, il faudrait être proche du zéro au niveau de la transmission du virus. Nous devons nous tourner vers un modèle identique aux Pays-Bas", a expliqué le membre du CNS. Aux Pays-Bas, le gouvernement a décidé que les événements de masses ne pourraient être organisés qu’à condition d’avoir trouvé un vaccin.

Apparemment, Flanders Classics, l’organisateur du Tour des Flandres, travaille déjà sur une version alternative et adaptée de la course.



Scénario identique à Liège-Bastogne-Liège et sur la Flèche

On imagine également que cette réflexion vaut pour l’ensemble des courses cyclistes prévues sur le sol belge. Idem donc pour Liège-Bastogne-Liège (4 octobre), la Flèche Wallonne (30 septembre), Gand-Wevelgem (11 octobre) ou encore À Travers la Flandre (14 octobre).