Roger De Vlaeminck: "Van der Poel va remporter quatre ou cinq fois Paris-Roubaix"

Paris-Roubaix aurait dû se dérouler ce dimanche. Son co-recordman de victoires, Roger De Vlaeminck, a répondu aux questions de Sporza ce week-end. Le Belge ne tarit pas d'éloge sur Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert. Il voit en effet le Belge et le Néerlandais, avec qui il partage la particularité d'avoir aussi bien roulé en cyclocross (Roger De Vlaeminck a été champion du monde en 1975) et sur route, s'imposer à plusieurs reprises dans l'Enfer du Nord. Il voit même le vainqueur de l'Amstel 2019 battre le record de 4 victoires, qu'il détient avec Tom Boonen.

"Mathieu Van der Poel est un garçon fantastique" a expliqué Roger De Vlaeminck. "Wout Van Aert va également remporter Paris-Roubaix, ce seront deux solides concurrents pour les années à venir. Je parie que Van Aert va le remporter à trois reprises, Van der Poel quatre ou cinq fois. J'espère sincèrement qu'il le fera."

Au-delà de son équilibre sur les pavés et de sa souplesse sur son vélo, Roger De Vlaeminck voit en Mathieu Van der Poel un coureur complet. Il pense qu'il pourrait égaler un autre des records du Gitan: décrocher les 5 grands monuments du cyclisme mondial (Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie). Performance ultime que seuls Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx et Rik Van Looy ont réussi.

"Il peut également remporter le Tour de Lombardie et Liège-Bastogne-Liège. Il peut remporter les cinq monuments, je lui souhaite de tout cœur parce qu'il peut vraiment tout faire : Il est calme, s'exprime bien, s'entraîne bien, se soigne bien... Il me ressemble un peu, il est également polyvalent. Je pense que Wout Van Aert et lui sont deux coureurs fantastiques" a terminé le Gitan, âgé de 72 ans.