Remco Evenepoel : "C'est ma faute si je suis le favori du Tour de Lombardie"

Remco Evenepoel disputera ce samedi sur le Tour de Lombardie sa première course d’un jour de la saison, sa première classique de la saison, mais aussi et surtout, le premier Monument cycliste de sa carrière. Le jeune coureur arrive en Italie avec un moral d’acier. Remco a disputé deux courses depuis la reprise post-confinement, deux courses où il s’est imposé (Tour de Burgos et Tour de Pologne). Et si on remonte au début de saison, c’est même un incroyable quatre à la suite avec le Tour de San Juan et le Tour d’Algarve.

Pour respecter un maximum les mesures de sécurité liées au coronavirus, Remco Evenepoel a préfacé la course de samedi depuis sa chambre d’hôtel, en vidéo conférence. Comme à son habitude, Remco est apparu serein, bien dans ses cale-pieds, le moral boosté (et c’est bien normal) par ses derniers succès. "J’ai hâte de disputer ce Tour de Lombardie. C’est une course encore plus difficile que la Calsica San Sebastian que j’ai gagnée la saison dernière. Le final est très dur, dans les 80 derniers kilomètres il y a très peu de zones plates où on peut récupérer. C’est monter et descendre tout le temps. Mais j’ai le sentiment que cette course, avec ce parcours, est faite pour moi. Ça me convient très bien", explique Remco.