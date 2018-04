Quick-Step Floors sur la Flèche Brabançonne avec trois débutants

Le Danois Kasper Asgreen, 23 ans, le Néerlandais Fabio Jakobsen, 21 ans (vainqueur du GP de l'Escaut), et l'Equatorien Jhonnatan Narvaez, 21 ans, vont découvrir mercredi la Flèche Brabançonne cycliste (1.HC). Ils font partie de la très jeune 'meute de loups' de l'équipe Quick-Step Floors. Les "anciens" seront le Luxembourgeois Bob Jungels (25 ans) et Pieter Serry (29 ans). Le Français Rémi Cavagna (22 ans) et l'Italien Davide Martinelli (24) complètent l'effectif retenu par Patrick Lefevere. Même s'ils ne partiront pas favoris, les maillots bleu roi sont capables d'enlever leur 26e succès de l'année.

"La Flèche Brabançonne assure traditionnellement la transition entre les classiques des pavés et les classiques ardennaises. La préparation de la finale n'est pas si difficile. Une fois sur le circuit local tout commence avec le Hagaard, Hertstraat, Holstheide, Ijskelderlaan et le Schavei. Surtout cette dernière côte dans la zone d'arrivée est assez épicée. Certainement après un parcours de 201 kilomètres", explique le directeur sportif Geert Van Bondt.

"Les côtes ne sont peut-être pas longues et pas tellement raides, mais leur succession et le nombre de kilomètres font que les efforts se ressentent", poursuit Geert Van Bondt. "Les trois dernières se situent dans les dix derniers kilomètres. Nous sommes présents avec trois débutants dans notre équipe, disons très jeune. Jhonnatan Narvaez, Kasper Asgreen et Fabio Jakobsen sont également libres de profiter de la Flèche Brabançonne et, surtout, invités à acquérir de l'expérience. Nous ne prendrons pas la course en mains par rapport aux courses de pavés. Mais cela ne veut pas dire que nous n'aimerions pas un bon résultat", a encore précisé Geert Van Bondt.