Philippe Gilbert prêt pour disputer un bon Nieuwsblad mais "sans doute pas pour la victoire" -... Philippe Gilbert sera au départ du Circuit Het Nieuwsblad pour la 15e fois de sa carrière ce samedi. Vainqueur en 2006 et 2008, il sera le co-leader de l’équipe Lotto-Soudal aux côtés de Tim Wellens. Auteur d’un bon début de saison en Flandres, le Remoucastrien se réjouit surtout d’être en pleine possession de ses moyens pour ce rendez-vous. "J’ai de moins en moins de douleur au genou. C’est plutôt encourageant de pouvoir pédaler sans douleur. C’est motivant et en plus le soleil est présent donc c’est bien", a-t-il expliqué tout sourire lors d’une conférence de presse vendredi midi. On peut donc s’attendre à voir un Philippe Gilbert actif samedi et présent dans les premières positions. Pour la gagne, ce sera plus compliqué. "J’essaie toujours de commencer cette course avec une bonne condition de base qui permet généralement de terminer dans les dix premiers. C’est encore le cas cette année mais pour jouer la gagne, je pense qu’il faut être au top de sa forme et je ne pense pas que c’est le cas pour moi. Je vais essayer de faire une belle course demain et on verra ce que ça donnera."