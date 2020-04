Paul Deman, l'espion belge deux fois condamné à mort, vainqueur de Paris-Roubaix 1920

Du côté belge, l’armada est impressionnante avec Léon Scieur , Lucien Buysse , Jules Van Hevel , Jean Rossius , Firmin Lambot , Henri Van Lerberghe , les frères carolos Louis et Hector Heusghem , Emile Masson , Louis Mottiat , Odile Defraye ou encore Jules Masselis . Le Suisse Henri Suter complète ce plateau qui, pour l’époque, ressemble au casting idéal. L’organisateur, le journal français L’Auto, s’en félicite d’ailleurs largement dans ses pages. Ne manquent à l’appel que les Belges Philippe Thys (Vainqueur du Tour de France en 1913, 1914 et 1920, qui se réserve pour Paris-Tours et Bordeaux-Paris) et Alexis Michiels (le vainqueur de Paris-Bruxelles 1919), grippé.

17 mois après la fin de la première guerre mondiale, la crème du cyclisme se retrouve dans la capitale française pour disputer la 21e édition de Paris-Roubaix le 4 avril 1920. Le plateau est qualitativement remarquable. Sont présents, logiquement, les meilleurs Français, avec en tête de proue le lauréat de l’édition 1919, Henri Pélissier mais aussi Eugène Christophe (le premier maillot jaune de l’histoire), Jean Alavoine et Honoré Barthélémy . Pour la première fois, l’exceptionnel Costante Girardengo (le premier campionissimo de l’histoire, qui terminera sa carrière en ayant remporté 6 Milan-Sanremo, 3X le Tour de Lombardie et 2 Tours d’Italie) fait le déplacement. Il est accompagné entre autres de Gaetano Belloni , qui vient de remporter Milan-Sanremo, et d’ Ugo Agostoni .

Comme à son habitude, Henri Van Lerberghe, " l’homme à la tête enflée ", attaque tôt. Il arrive en tête au ravitaillement à Amiens, avec Ernesto Azzini et Jules Van Hevel. Le vainqueur du Tour des Flandres 1919 craque peu après. Un regroupement de 9 se forme au pied de la Côte de Doullens. Il y a là Pélissier, Azzini, Girardengo, Deman (le seul à ne pas être cité parmi les potentiels vainqueurs par le journal L’Auto au départ…), Christophe, Lucien Buysse, Barthélémy, Gerbaud et Van Hevel.

La signature du registre se fait entre 4h30 et 5h30 du matin… Le départ est donné à 6h pour 263 kilomètres, derrière une voiture officielle vu les conditions météorologiques. Le soleil ne s’est pas encore levé.

Ils sont 93 à se présenter au départ (sur 140 inscrits). Les conditions sont très difficiles et ont déjà découragé 1/3 des participants. Il pleut sans discontinuer depuis la veille. Des flaques de boue énormes jalonnent le parcours. Le temps est exécrable, jumelé avec un froid perçant. Une véritable "croisade en faveur de la reine bicyclette" écrit L’Auto le 5 avril.

Les routes sont évidemment en moins bon état qu’actuellement, mêlant gravier, terre et pavés. Les traces de la Grande Guerre n’ont pas encore été toutes effacées. La difficulté principale, est à l’époque la terrible Côte de Doullens, au nord d’Amiens d’une longueur de 2500 mètres. Au sommet, le vent souffle très souvent, accroissant la pénibilité.

Le parcours emprunté par le peloton est forcément fort différent de celui que nous connaissons actuellement. Le départ se donne réellement à Paris et ne passe pas par les principales difficultés actuelles. Pas de Trouée d’Arenberg (première apparition sur le parcours en 1968), pas de secteur de Mons-en-Pévèle (1978), pas de Carrefour de l’arbre (1958).

Costante Girardengo et Henri Pélissier dans la Côte de Doullens - © La Vie au grand air, mai 1920

Costante Girardengo accélère puis place une attaque surpuissante. Il lâche tout le monde dans la difficulté, au prix de multiples accélérations. Seul Henri Pélissier lui résiste mais craque à la fin. "Une des plus magnifiques batailles qu’il m’ait été donné de voir" écrit l’envoyé spécial de L'Auto qui suit le groupe de tête. Seul en tête, Girardengo est repris par la suite. Il sera contraint à l’abandon plus tard, sur la route de Lens, après une chute ayant complètement endommagé son vélo. Même addition pour Azzini, quasiment au même endroit. Mais lui pourra repartir et se classera 8e.

A Seclin, au sud de Lille, ils ne sont plus que 4 devant. Van Hevel a crevé et n’est pas revenu. Robert Gerbaud et Eugène Christophe ont craqué, à la pédale.

Le final est fou. Barthélémy et Deman s’isolent, profitant de déboires multiples pour Buysse et Pélissier. Christophe, qui a retrouvé toute son énergie, revient petit à petit sur le duo de tête, qui précède Buysse de quelques secondes. Devant, Barthélémy place une attaque… qui lui sera fatale. Il fait sauter sa chaîne et perd quelques précieuses secondes. Deman est seul en tête.

Il rentre dans un stadium de Roubaix plein à craquer à 16h51. Il y a là entre 4000 et 5000 personnes selon le journal "L’Egalité Roubaix-Tourcoing". La course a beaucoup de retard, près de deux heures. L’ambiance est bouillante. Les Belges ont fait le déplacement en nombre. Paul Deman a 300 mètres d’avance et s’impose en solitaire. Il devient le premier coureur à réaliser le doublé Tour des Flandres/Paris-Roubaix.

Derrière, son coéquipier Eugène Christophe signe un doublé pour l’équipe "La Sportive" en battant Lucien Buysse au sprint, à 43 secondes du lauréat. Honoré Barthélémy est 4e à une minute. Jules Van Hevel, 5e, franchit la ligne à plus de 6 minutes de Deman.

Les conditions ont été particulièrement terribles. Les sportifs ressemblent à des "statues de boue" explique le Petit journal du 5 avril. "L’Egalité Roubaix-Tourcoing" souligne que le vainqueur a les yeux rougis, la culotte déchirée et est exténué, que les autres coureurs ne sont pas dans un meilleur état. 25 d’entre eux seront classés.