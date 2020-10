Pas de regrets pour Alaphilippe: "C'est mieux d'être déclassé en terminant 2e"

Julian Alaphilippe - © RTBF

Julian Alaphilippe garde le sourire: "C'est mieux d'être déclassé en terminant 2e" -... Julian Alaphilippe avait toutes les cartes en main dimanche pour remporter Liège-Bastogne-Liège avec le maillot de champion du monde sur les épaules mais un sprint final mal négocié est venu gâcher la fête de l'équipe Deceuninck Quick-Step. Dans la dernière ligne droite, le Français a d'abord fait un écart et obligé Marc Hirschi à déchausser avant de se faire remonter par Primoz Roglic dans les derniers mètres pour avoir exulté trop tôt. Deux erreurs qu'il a payé au prix fort puisqu'il a finalement été déclassé pour sa "vague" et a finalement pris la 5e place. "Je suis forcément déçu de ne pas gagner. À froid, j'ai revu les images et je ne me suis pas vraiment rendu compte d'avoir fait une vague si importante. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de Hirschi. C'était totalement involontaire mais je comprends la décision du jury. Cela ne me ressemble pas et cela ne se reproduira plus", a-t-il réagi au micro de Mathieu Istace après l'arrivée. Très sportif, Alaphilippe a ensuite commenté les derniers mètres de son sprint où il a levé le bras trop tôt. "C'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive et je pense que ce sera la dernière. Au final, je n'ai pas de regrets. Je préfère être déclassé en terminant deuxième que si j'avais gagné. A la fin, on a quand même un beau vainqueur avec Primoz Roglic."