Paris-Roubaix annulé : "Particulièrement dommage" pour van der Poel , Wout van Aert "extra motivé" pour le Ronde

Paris-Roubaix 2019 : Victoire de Philippe Gilbert - Paris-Roubaix 2019 - 14/04/2019 Philippe Gilbert a remporté ce dimanche la 117ème édition de Paris-Roubaix en s'imposant sur le vélodrome de Roubaix. Il a devancé au sprint l'Allemand Nils Politt. Le champion de Belgique Yves Lampaert a pris la troisième place. L'échappée décisive s'est produite à 48 kilomètres de l'arrivée, lorsque Gilbert, alors seul en tête, a été rejoint par son équipier Yves Lampaert, le vainqueur sortant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Sep Vanmarcke (Education First) et Politt. Gilbert et Politt sont ensuite sortis à 13 km de l'arrivée. Au sprint, Gilbert s'est montré le plus rapide. Après ses victoires déjà enregistrées sur le Tour de Lombardie (2009 et 2010), Liège-Bastogne-Liège (2011) et le Tour des Flandres (2017), Philippe Gilbert met son nom sur la plus haute marche d'un quatrième monument. Il ne lui manque plus qu'une victoire dans Milan-Sanremo pour accrocher les 5 monuments du cyclisme à son palmarès.