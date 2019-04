Paris-Roubaix 1952: Coppi-Van Steenbergen, un duel de géants

Déjà vainqueur de le reine des classiques quatre ans plus tôt, c’est dévoré d’ambition que Rik Van Steenbergen aborde Paris-Roubaix en 1952.

Évoquant l'affrontement tant attendu avec Fausto Coppi, Van Steenbergen affirmait depuis des mois : “Je le neutraliserai et puis je le battrai au sprint.” Et c'est très précisément ce qui se passa en ce jour du printemps 1952. Le grand Fausto était alors au sommet de son inégalable gloire. Cette année, il réalisera le doublé Tour-Giro pour la deuxième fois. A l'entrée de l'enfer, Rik revint sur le groupe d'échappés où se trouvaient notamment Coppi et Kubler. Le Suisse dut renoncer.