"On peut me féliciter pour ma 2e place", estime Fuglsang

Deuxième de la 83e Flèche Wallonne, mercredi, le Danois Jakob Fuglsang s'est déclaré content de son résultat dans une course pas complètement à sa mesure.

"Je pense qu'on peut me féliciter, je suis très près de la victoire", a indiqué Jakob Fuglsang. "Dimanche, j'étais déçu de la finale de l'Amstel avec le sprint et le retour de van der Poel. Mais j'ai réussi à battre Julian Alaphilippe pour la 3e place. A Huy, j'ai donné tout ce que j'avais. Julian m'a passé dans la dernière ascension du Mur. J'ai réussi à revenir sur lui mais il est resté le plus fort jusqu'au bout."

Le Danois a, par ailleurs, précisé qu'il était plus à l'aise dans les courses par étapes. "Je pense donc que la Flèche ne me convient pas vraiment, contrairement à Alaphilippe, et, donc, je dois être content de ma 2e place, qui démontre ma forme actuelle. J'ai déjà envie d'être dimanche à Liège-Bastogne-Liège."

Jakob Fuglsang a souligné la nervosité de la course de mercredi. "Le peloton était très nerveux: le changement de parcours et le vent ont été les éléments essentiels qui ont rendu la course agitée. Le but était, aussi, d'arriver en un seul morceau à Huy et il a donc fallu rester très concentré."