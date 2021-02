Nieuwsblad : Philippe Gilbert est "toujours là, très motivé et prêt à faire un bon résultat"

C’est la reprise ! Le cyclisme reprend en Belgique, avec des conditions sanitaires strictes, qui empêchent le public de rencontrer les coureurs. Pour les routiniers du Nieuwsblad – première course de l’année en Belgique – la différence par rapport aux autres années est flagrante. "Y a personne !" explique Philippe Gilbert au micro de Jérôme Helguers juste avant de prendre le départ. "On ne voit que les journalistes aujourd’hui. Je me rends compte qu’il y a quand même beaucoup de journalistes. D’habitude, ils sont perdus dans la foule. Malheureusement, il n’y a que les journalistes… Il manque le public. Sur le parcours aussi, il va manquer le public."

L’année est atypique car des nombreuses courses ont été annulées à l’étranger, ce qui fait que les repères manquent et que les courses sont très disputées. "Je pense que le niveau de forme est très élevé chez les cyclistes. On se focalise sur les entraînements. Les coureurs se focalisent comme si chaque course était la dernière donc le niveau est très très haut. Quand je vois le niveau qu’il y avait sur l’Etoile de Bessèges, qui était très élevé, ça roulait très vite !" explique le coureur Lotto.

Blessé au genou en fin de saison dernière, Philippe Gilbert commence à retrouver ses sensations. Il sera coleader de l’équipe Lotto sur la course. Une course qu’il dispute pour la 15e fois et qu’il a gagnée à deux reprises. La première c’était il y a 15 ans. "Je suis toujours là, très motivé et prêt à faire un bon résultat" explique le Belge.

Il ne sera pas le seul favori aligné au départ. Même s’il en manque deux : Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. "Ce sont des coureurs qui ne se ratent pas très souvent. Quand ils sont au départ, on sait qu’on devra faire avec eux" termine Philippe Gilberte. "Mais même quand ils ne sont pas là, il y a assez de prétendants."