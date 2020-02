Nieuwsblad: Deceuninck-Quick Step fait cette fois encore l'impasse sur une reconnaissance

Circuit Het Nieuwsblad 2019 : Victoire de Zdenek Stybar - Circuit Het Nieuwsblad 2019 - 02/03/2019 Le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick-Step) a remporté en solitaire la 74e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) disputée sur 200km samedi entre Gand et Ninove. Greg Van Avermaet (CCC) s'est adjugé au sprint la deuxième place devant Tim Wellens (Lotto Soudal). L'ancien spécialiste du cyclocross a faussé compagnie à ses quatre compagnons d'échappée à deux kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solo. Greg Van Avermaet (CCC) a pris la 2e place devant Tim Wellens (Lotto Soudal), 3e. Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et Dylan Teuns (Bahrain Merida) complètent le top 5. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), 7e, Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 8e et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), 10e, sont les autres Belges du top 10.