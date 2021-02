Nieuwsblad : Davide Ballerini s'impose au sprint dans une course d'ouverture surprenante, Vanmarcke 3e

L'Italien Davide Ballerini a remporté ce samedi le Nieuwsblad, la course d'ouverture du calendrier cycliste belge, sur 200,5 km entre Gand et Ninove, récompensant l'énorme travail de son équipe Deceuninck-Quick Step. Il s'est imposé au sprint devant Jake Stewart et Sep Vanmarcke.

Julian Alaphilippe a tenté de fausser compagnie au groupe des favoris à 32 kilomètres de l'arrivée, dans le Berendries. Le champion du monde a placé une attaque que personne n'a pu suivre mais a été rejoint au pied du mur de Grammont où a lieu un regroupement général. C'est donc un groupe assez important qui s'est présenté à Ninove pour se dispuetr la victoire. Bien emmené par ses équipiers, Davide Ballerini a remporté le sprint en surclassement.

Davide Ballerini, 26 ans, remporte la plus belle victoire de sa carrière riche de 7 victoires désormais et la 3e cette saison après ses deux succès au Tour de la Provence. C'est aussi la 5e victoire de la formation de Deceuninck-Quick Step cette saison qui aura négocié la course de main de maître.