Naesen : "Van Aert et Van der Poel sont deux phénomènes, c'est du jamais vu"

Oliver Naesen, l'un des Belges les plus présents sur les Classiques depuis le début de la saison (deuxième de Milan-Sanremo, troisième de Gand-Wevelgem...), aurait dû faire partie des favoris pour le Tour des Flandres... mais une bronchite en a décidé autrement. Diminué mercredi sur A Travers La Flandre, le leader de la formation AG2R ne sait pas à quoi s'attendre sur le Ronde.

"La situation est plus ou moins la même que mercredi, ce n'est pas idéal, a affirmé Oliver Naesen au micro de la RTBF. Je dois prendre des antibiotiques jusque lundi ou mardi soir. Pour Roubaix, cela devrait être top, mais pour les Flandres... Cela ne m'inquiète pas, j'ai déjà vécu ça plein de fois : c'est le risque quand tu es en forme et affûté à bloc. Ou tu es en bonne santé et ça ne marche pas pour toi, ou tu es en super forme et tu risques de tomber malade... Si j'ai les même sensations que mercredi, je dirais que je ne fais pas partie des favoris, mais si j'ai les jambes de dimanche passé ou des courses précédentes, je dirais que oui."

"C'est très difficile de faire des pronostics sur le Tour des Flandres cette année, je suis incapable de vous dire qui va terminer sur le podium, a repris l'ancien Champion de Belgique. Mais c'est comme ça, en 2019 : le niveau des différents leaders est très proche. Il y a aussi des nouveaux venus, qu'on n'avait pas encore vu sur les Flandriennes (Bob Jungels, Mathieu Van der Poel...) qui sont d'entrée de jeu au rendez-vous. Wout van Aert et Mathieu Van der Poel, je ne parlerais pas de deux "petits jeunes", ou plutôt de deux cyclocrossmen mais plutôt de deux phénomènes. On n'en a jamais vu deux comme ça ! Mathieu Van der Poel, par exemple, a déjà gagné beaucoup plus de courses sur route que moi. Je ne le qualifierais donc pas de "petit jeune" ! Moi, je pense que mon statut n'a pas changé."