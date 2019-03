Milan-Sanremo, un Monument qui fait rêver les chasseurs de Classiques (LIVE vidéo 14h30)

C'est le printemps ! Et les chasseurs de Classiques ne rêvent que d'une chose, s'offrir la Primavera. Le premier des Monuments de la saison se dispute ce samedi entre Milan et Sanremo.

Déjà victorieux de six courses cette année, le Français Julian Alaphilippe vient en premier à l'esprit pour imaginer qui pourrait être le plus heureux sur la Via Roma à l'issue de la 110ème édition et de ses 291 kilomètres au programme.

D'autant que l'homme, 26 ans, appartient à l'équipe Deceuninck-Quick Step, l'ogre du peloton, déjà victorieuse à 18 reprises depuis le 1er janvier et que le Français, au sommet de sa forme, est même capable de gagner au sprint, comme il l'a démontré lors de l'une de ses deux victoires à Tirreno-Adriatico.

Il pourra aussi, peut-être, compter sur ses équipiers, en premier lieu, Philippe Gilbert. Même si le Belge, 36 ans, pour son quinzième Milan-Sanremo, rêve de gagner encore un Monument au crépuscule de sa carrière.

Certains sprinters rêvent encore de voir le rendez-vous se juger à l'issue d'un sprint massif, à condition de survivre, après le passage de quelques Capi, aux ascensions de la Cipressa à 21 kilomètres de l'arrivée et du Poggio à 5 kilomètres du Graal.

L'Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) ou le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), pour une première participation, ou l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) sont sur les rangs, mais sur les dix dernières éditions, seules trois sont arrivées au sprint.

Les puncheurs pure souche auront droit aussi aux faveurs des pronostics avec le Polonais Michal Kwiatkowski, vainqueur en 2017 et bien en vue à Paris-Nice, le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) pourquoi pas, ou le vainqueur de l'an dernier Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana), lauréat d'une étape costaude à Paris-Nice, voire l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), de retour de maladie.

Si le dernier vainqueur belge remonte à 1999 avec Andrei Tchmil (pour un vingtième succès pour la Belgique) et curieux de voir les premiers tours de roue de Wout van Aert (Jumbo-Visma) sur la Primavera, les hommes en vue côté belge pourraient se nommer, outre Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet (CCC), Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) ou Jurgen Roelandts (Movistar).