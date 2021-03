Milan-Sanremo : Les autres enseignements de la "Primavera"

Jasper Stuyven a remporté samedi Milan-Sanremo, en partant seul à 2,5 kilomètres de l'arrivée et en résistant par après au retour du peloton des favoris. Si nous avons déjà tirés quelques enseignements de la course samedi avec nos consultants Gérard Bulens et Cyril Saugrain, il y a d'autres faits qui méritent d'être mis en avant, comme le nivellement des forces dans le Poggio.

Paris-Nice enfin vainqueur

Quelle course par étapes pour préparer au mieux la Primavera ? Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico ? Dans le match équilibré depuis un demi-siècle, la balance a penché cette fois pour la course française, pourtant moins pourvue cette année en noms de prestige. Stuyven, qui a aiguisé sa condition au long de Paris-Nice terminé dimanche dernier dans l'anonymat, met fin à une série de quatre lauréats issus de l'épreuve italienne. A Sanremo, l'équilibre est globalement respecté dans les dix premiers classés: cinq sortent de Tirreno-Adriatico et quatre de Paris-Nice. Quant à Sonny Colbrelli (8e), premier Italien sur la ligne, il n'avait pas couru depuis plus de deux semaines !

Poggio : une progression générale et un nivellement vers le haut

Si le record de l'ascension la plus rapide du Poggio -datant de 1995- n'a pas été battu, il a été une nouvelle fois approché, vent favorable aidant, à la fin d'une course menée tambour battant. A 5 secondes près, suivant les chronométrages officieux qui fleurissent désormais sur les sites spécialisés. Surtout, c'est un groupe d'une douzaine de coureurs qui a basculé pratiquement roue dans roue dans la descente, preuve d'un resserrement des valeurs et d'une progression d'ensemble des performances. Dans le lot, des profils aussi différents que les puncheurs favoris en pareil lieu (Alaphilippe, van Aert, van der Poel) et, plus inattendu, le Français Anthony Turgis, déjà en évidence en octobre dernier au Tour des Flandres (4e). Seul pur sprinteur présent dans ce groupe, Caleb Ewan a viré en haut du Poggio en deuxième position derrière le Belge Wout van Aert. "A l'entraînement, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur ce type d'efforts en côte", a expliqué ensuite l'Australien, dont la présence a paralysé ensuite les favoris quand Stuyven est passé à l'attaque.

Ineos : Entre déception et espoir

Bien que comptant deux représentants dans le groupe de tête fort de 17 coureurs, Ineos a quitté Sanremo sur un bilan accablant: 15e et 17e places pour le Britannique Tom Pidcock et le Polonais Michal Kwiatkowski. La formation britannique, la plus riche du peloton, a pourtant animé le final sur le Poggio, tant dans la montée avec l'Italien Filippo Ganna pour assurer un rythme très élevé que dans la descente avec Pidcock, dont la relance a interdit le retour d'autres sprinteurs. Cette tactique, qui a délibérément sacrifié Ganna, a fait hurler les commentateurs italiens. Après la course, le champion du monde du contre-la-montre a tenu à calmer le jeu: "Depuis la fin de Tirreno-Adriatico, je me sentais un peu fébrile. C'est ce qui explique les choix de l'équipe dans Milan-Sanremo." Pour son équipe, l'avenir dans les classiques prend les traits de Pidcock, 21 ans et trois jours de course seulement en WorldTour. La pépite britannique, qui n'avait plus couru depuis sa performance des Strade Bianche (5e), a déclaré avoir "beaucoup appris" dans cette course qu'il n'a pas abordé dans les meilleures conditions: "J'ai eu un début de tendinite à un genou. Je n'ai pas pu faire l'entraînement prévu, ma préparation n'a pas été idéale."

Milan - Sanremo 2021 : Victoire de Jasper Stuyven - Milan - Sanremo 2021 - 20/03/2021 Le Belge Jasper Stuyven a remporté ce samedi la 112e édition de Milan-Sanremo. Caleb Ewan a pris la deuxième place devant le vainqueur 2020, Wout Van Aert. Le Belge est parti en solo dans les derniers kilomètres de l'épreuve. Il a été accompagné par Søren Kragh Andersen. Stuyven s'est finalement imposé de justesse devant le peloton des favoris qui revenait derrière lui.