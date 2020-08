Milan-Sanremo: Greg Van Avermaet co-leader de CCC avec Matteo Trentin

L'équipe cycliste polonaise CCC compte sur Greg Van Avermaet et l'Italien Matteo Trentin lors de la 111e édition de Milan-Sanremo, samedi. Le duo sera soutenu en Italie par les Italiens Alessandro De Marchi et Fausto Masnada, l'Allemand Jonas Koch et le Suisse Michael Schär, a-t-elle annoncé jeudi.

Van Avermaet aborde Milan-Sanremo en toute confiance. Depuis la reprise de la saison cycliste, le Belge a pris deux places dans le top 10, aux Strade Bianche (huitième) et au Gran Trittico Lombardo (troisième).

"Ce fut un début féroce avec la Strade Bianche et le Gran Trittico Lombardo", dit Van Avermaet. "Bien que les conditions météorologiques et le parcours aient été complètement différents, je suis satisfait de mon résultat. Je suis toujours impatient de voir Milan-Sanremo, et je pense que nous serons au départ avec une équipe vraiment forte. J'ai eu quelques jours de récupération et les jambes se sentent bien. Je suis curieux de savoir ce que nous pouvons faire en équipe samedi".

Le directeur sportif Valerio Piva attend beaucoup de Van Avermaet et Trentin. "Je pense que nous aurons un Milan-Sanremo complètement différent de celui d'habitude. Nous sommes maintenant en course en août, ce qui signifie que la température est beaucoup plus élevée. Beaucoup de coureurs n'ont que quelques courses dans leurs jambes, donc je pense qu'une course d'environ trois cents kilomètres va demander beaucoup. Nous avons deux leaders forts avec Greg Van Avermaet et Matteo Trentin qui ont montré qu'ils travaillaient bien ensemble dans les premières classiques. Nous avons de belles cartes à jouer".

La 111e édition de Milan-Sanremo était initialement prévue le 21 mars, mais elle a été reportée de quatre mpis et demi en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. L'année dernière, le Français Julian Alaphilippe a remporté La Primavera.