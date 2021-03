Milan-Sanremo, Gerard Bulens sur Jasper Stuyven : "C'est la victoire de l'intelligence"

Jasper Stuyven s'est imposé sur la Via Roma ce samedi, remportant de cette manière la plus belle victoire de sa carrière. Le Belge a profité de l'opposition entre les trois favoris du jour (Wout Van Aert, Julian Alaphilippe et Mathieu Van der Poel) et de la crainte des sprinters encore présents (Caleb Ewan ou encore Peter Sagan) pour anticiper le sprint et devancer le groupe des favoris.

"C'est la victoire de la justesse" explique Cyril Saugrain, l'un de nos consultants sur le course. "Ewan peut nourrir des regrets, il avait une forme extraordinaire. Rien ne dit qu'il aura d'autres occasions aussi probantes."

"C'est la victoire de l'intelligence" ajoute de son côté Gérard Bulens, notre autre consultant pour la Primavera. "Les deux coureurs qui se retrouvent sur le podium avec Jasper Stuyven doivent avoir des regrets. Parce que Caleb Ewan était dans une forme extraordinaire. Il a peut-être trop montré sa force et trop hésité sur la fin. Wout Van Aert était indiscutablement dans une grande forme aujourd'hui. Selon moi, il était en meilleur forme que ses deux adversaires au départ que l'on présentait comme favoris: Julian Alaphilippe et Mathieu Van der Poel."

Le trio magique pris en défaut

Trois noms circulaient (Alaphilippe-Van Aert-Van der Poel) donc sur toutes les lèvres avant le départ mais finalement c'est une surprise qui s'impose. De quoi remotiver tous les coureurs du peloton. "C'est une excellente chose pour le cyclisme en général" explique Gérard Bulens. "Parce que si on se limite à trois coureurs pour tous les événements qui arrivent, ça démotive les autres. Il a été prouvé aujourd'hui qu'en étant intelligent il y a moyen de déjouer la tactique des meilleurs."

"C'est une bonne chose" termine de son côté Cyril Saugrain. "Car c'est le sport et rien n'est écrit tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée."