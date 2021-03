Milan-Sanremo : BORA-hansgrohe mise sur Sagan et Ackermann, Meeus envoyé en Catalogne

BORA-hansgrohe misera sur plusieurs atouts samedi à Milan-Sanremo (WorldTour). La formation allemande alignera le Slovaque Peter Sagan, deux fois 2e de la Primavera et 4e des deux dernières éditions, mais assez discret sur sa course de reprise, Tirreno-Adriatico, ainsi que les Allemands Maximilian Schachmann, vainqueur de Paris-Nice, et Pascal Ackermann.

Ce trio aura à ses côtés l'Allemand Marcus Burghardt, le Polonais Maciej Bodnar et les Italiens Cesare Benedetti et Daniel Oss.

Après Milan-Sanremo, Sagan enchaînera avec le Tour de Catalogne (WorldTour), qui débute lundi. L'ancien champion du monde y sera accompagné du Néerlandais Wilco Kelderman, 3e du dernier Giro, et du jeune Belge Jordi Meeus, 22 ans. Le reste de la sélection Bora sur les routes catalanes se compose des Allemands Lennard Kämna et Ben Zwiehoff et du Danois Frederik Wandahl.

