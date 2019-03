Mathieu van der Poel reconnaît le parcours du Tour des Flandres au lendemain de sa chute à Nokere

Alors qu'on avait un moment craint que sa saison des classiques ne soit déjà terminée après sa chute mercredi dans le final de la Nokere Koerse, Mathieu van der Poel est déjà remonté sur un vélo. Le Néerlandais, qui ne souffre finalement d'aucune fracture, a participé ce jeudi à la reconnaissance du parcours du Tour des Flandres organisée par son équipe Corendon-Circus.

Le Champion des Pays-Bas, qui était resté de longues minutes sur les pavés avant d'être évacué en ambulance, réalise qu'il l'a échappé belle. "C'est un petit miracle, a-t-il dit ce jeudi après la reconnaissance du Ronde. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. Les premiers instants après la chute étaient douloureux. Normalement je me relève toujours vite mais là je ne pouvais pas. J'ai d'abord craint le pire, que mon printemps était terminé, mais dans l'ambulance, je sentais déjà que mes blessures n'étaient pas aussi graves."

Le Champion du Monde de cyclocross s'en tire avec des égratignures et des ecchymoses. Il n'a même pas dû passer de radio. "Je ne peux pas me plaindre. Je m'en tire bien, car j'ai chuté sur des pavés. J'aurai sans doute encore un peu mal dimanche au Grand Prix de Denain, mais la douleur devrait disparaître la semaine prochaine. Cela ne pourrait pas être une excuse dans les semaines à venir. Cela faisait longtemps que je n'étais plus tombé, et c'est arrivé hier. Dommage, mais cela fait partie des risques des courses sur route."