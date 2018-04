Marc Madiot : "Le manque d'expérience de Philippe Gilbert ? C'est du bidon ça !"

Philippe Gilbert a beau disputer sa seizième saison professionnelle, il ne prendra le départ ce dimanche que de son… deuxième Paris-Roubaix. Le premier et unique à ce jour, c’était en 2007. Il avait terminé à une anonyme 52ème place. C’est l’Australien Stuart O’Grady qui avait remporté cette édition… estivale (il faisait une trentaine de degrés !). A l’époque, Gilbert portait le maillot de l’équipe Fdjeux.com dirigée par un certain Marc Madiot que Samuël Grulois a rencontré lors de la présentation des coureurs ce samedi à Compiègne. Un Madiot égal à lui-même !

Marc, lors de son premier Enfer du Nord il y a onze ans, Philippe Gilbert avait-il déjà montré ses aptitudes sur les pavés ?

"Il avait largement démontré dans les courses qui avaient précédé cette édition 2007 qu’il avait les qualités pour être performant sur les pavés. Donc, pour moi, ce n’était pas une surprise de l’amener sur Paris-Roubaix à l’époque et ce ne sera pas une surprise de le voir à l’avant de la course ce dimanche, parce qu’il a les qualités pour être performant sur ce type de compétitions."

C’est plutôt rare de voir des coureurs vainqueurs du Tour de Lombardie ou de Liège-Bastogne-Liège se mettre en tête de gagner Paris-Roubaix…

"C’est rare, oui et non… Ça correspond surtout à des coureurs de talent ! Et il a le talent pour réussir ce type d’opération. Il est brillant en qualités physiques. Il est aussi brillant en qualités techniques. Il a donc tout ce qu’il faut pour réussir."

Gilbert n’a pas le gabarit d’un Boonen ou d’un Cancellara…

"Paris-Roubaix, ce n’est pas qu’une question de gabarit ! Si ce n’était que ça, il y aurait beaucoup de petits poids plumes, plus légers, qui n’auraient pas gagné ! Ce n’est pas qu’une question de poids… c’est aussi une question de talent et d’approche de la course. Et ça, il l’a !"

Son manque d’expériences sur Paris-Roubaix ?

"Non, non, non, ça c’est bidon ! Il n’est pas question ici de manque d’expérience. Roubaix il sait ce que c’est, les courses flamandes il connaît, ce sont les mêmes adversaires que sur les autres épreuves. A mon avis, pour lui, il n’y a pas d’appréhension particulière ou de manque d’expérience non, non."

Après les retraites de Cancellara et de Boonen, il n’y a plus de coureurs super dominateurs. Gilbert a peut-être choisi la bonne année pour se lancer ce défi, non ?

"Chaque année, il y a des grands coureurs. Ça se reproduit, ça se prolonge année après année. Donc, non, il n’y a pas de bonne ou mauvaise année. S’il était venu avant, il aurait été aussi compétitif."