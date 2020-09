Marc Hirschi après la Flèche Wallonne : "Un gros mental pour traverser la douleur"

Sur sa lancée du Tour de France et des Mondiaux de Imola, le Suisse Marc Hirschi a remporté l’édition 2020 de la Flèche Wallonne. De loin le plus costaud au sommet du Mur de Huy, le jeune coureur de l’équipe Sunweb a devancé Benoît Cosnefroy (Fra, AG2R La Mondiale) et Michael Woods (Can, Education First).

"Cette course s’est déroulée parfaitement pour nous. Mon équipe a fait tout ce qu’il fallait pour contrôler les échappés et les attaques", explique Marc Hirschi. "Dans le dernier tour, tout est allé très vite. Et ensuite, pour la dernière montée du Mur de Huy, c’est juste une question de jambes. Ce sont les jambes qui décident. En fait, cette montée est tellement difficile que vous ne pouvez pas sentir les spectateurs autour de vous. La clé était de ne pas lancer l’effort maximal trop tôt, c’est tellement brutal ! Je pense que cette victoire s’est aussi jouée dans la tête, il faut un très gros mental pour passer au travers de cette douleur. Est-ce que je me sentais le plus fort ? Non, pas vraiment. Je ne me suis jamais senti très fort tout au long de la journée. Mais j’ai gardé la motivation pour essayer de donner le meilleur. Je voulais être en bonne position au pied. Et oui, ensuite, j’ai eu la chance d’avoir les bonnes jambes aujourd’hui et de ne pas commettre de faute. Dimanche à Liège ? Je vais d’abord profiter de ma victoire, prendre quelques jours relax et on verra pour dimanche", conclut le vainqueur.