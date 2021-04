"Mais où est la ligne d’arrivée ?", Tom Pidcock ironise avant le départ de la Flèche Wallonne

Trois jours après sa défaite pour quelques millimètres sur l’Amstel Gold Race, Tom Pidcock semble toujours penser et réfléchir à ce dénouement complètement fou.

Quand l’équipe Ineos-Grenadiers a annoncé sa sélection pour la Flèche Wallonne (avec Pidcock) sur les réseaux sociaux, elle a posté ce message : "There’s always another finish line to fight for" (Il y a toujours une autre ligne d’arrivée pour laquelle se battre). En réponse à ce message, Tom Pidcock a écrit : "But where is the finish line ?" (Mais où est la ligne d’arrivée ?). Une remarque bien évidemment formulée sur le ton de l’humour.