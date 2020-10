Mads Pedersen règle un groupe royal et remporte Gand-Wevelgem, Van Aert piégé dans le final !

Quelle course ! Au terme de 232,2 kilomètres d’une vraie intensité, Mads Pedersen s’est montré le plus fort en remportant la 82e édition de Gand-Wevelgem. Le Danois s’est imposé au nez et à la barbe d’un groupe d’hommes forts (qui s’était dégagé du peloton à 50 kilomètres de l’arrivée) Il devance donc Sénéchal, Trentin et Bettiol. Déception pour Van Aert, longtemps à l’avant et qui semblait avoir de bonnes jambes, mais qui s’est fait piéger dans le final, personne n’osant le ramener à l’avant. Il finit finalement 8e, juste devant son meilleur ennemi Van der Poel.

Une édition pleine de rebondissements !

Dans des conditions logiquement plus fraîches qu’à l’accoutumée, la course s’est décantée à 80 kilomètres de l’arrivée. Pas de véritable bordure mais quelques petites cassures, à la pédale, qui ont divisé le peloton en plusieurs petits groupes.

Chutes à gogo, attaques saillantes

Un écrémage progressif qui pousse alors plusieurs coureurs à la faute. Sur des chaussées détrempées et poussés par un vent très fort dans le dos, Daniel Oss, Florian Sénéchal, Jasper Philipsen ou Owain Doull goûtent le bitume.

Dans un moment d’anarchie générale, et alors qu’un deuxième groupe parvient à faire la jonction avec le premier, huit hommes s’extirpent du peloton : Gianni Vermeersch, Alexis Gougeard, Matteo Trentin, Sep Vanmarcke, Mike Teunissen, Luke Rowe, Mads Pedersen et Stefan Küng.

Regroupement royal, place aux choses sérieuses !

Derrière, les grandissimes favoris Van Aert et Van der Poel réagissent. En compagnie de Sénéchal et de Bettiol, ils attaquent et grignotent leur retard sur le groupe de tête. Rattrapés par Asgreen, Teuns, Lampaert, Degenkolb et Vermeersch, ils font le forcing.

Et à 34 kilomètres de l’arrivée, jonction royale sous l’impulsion de l’impérial Wout Van Aert ! Et si l’infatigable Stefan Küng tente de prendre la poudre d’escampettes, sa velléité d’échappée solitaire est tuée dans l’œuf par l’implacable peloton.

Van Aert piégé, Pedersen le plus incisif

A 15 kilomètres de l’arrive, nouveau rebondissement, le groupe est scindé en deux ! Parmi les victimes, Luke Rowe ou Edward Theuns. 9 coureurs risquent donc de se disputer la victoire dans cette véritable course à l’élimination : Lampaert, Trentin, Sénéchal, Bettiol, Küng, Degenkolb, Pedersen, et l’inséparable binôme de frères qu’on veut opposer, Van der Poel et Van Aert.

Quand Bettiol attaque à 5 kilomètres de l’arrivée, il est contré par un impérial Wout Van Aert. Un Van Aert qui se fait pourtant surprendre à 2km de l’arrivée. Bettiol, Trentin et Sénéchal replacent une accélération et derrière, personne ne semble oser ramener Van Aert. La victoire va donc se jouer à l’avant et c’est l’ancien champion du monde, Mads Pedersen qui s’impose !