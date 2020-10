Lotto Soudal veut profiter de son rôle d'outsider au Tour des Flandres

Avec Tim Wellens et John Degenkolb comme leaders, Lotto Soudal débutera la 104e édition du Tour des Flandres dimanche avec l'étiquette d'outsider. Un statut que l'équipe de John Lelangue compte bien utiliser à son avantage.

"Nous partons pas vers Anvers avec le grand favori de ce Tour des Flandres", a lancé John Lelangue, le manager de Lotto Soudal. "Nous devons voir comment la course va se dérouler mais nous avons deux bons coureurs avec Tim Wellens et John Degenkolb. Malheureusement, nous ne pourrons pas compter sur Philippe Gilbert qui est blessé."

"À Gand-Wevelgem, nous avons montré notre bon travail en équipe. Avec Florian Vermeersch et Stan Dewulf, nous avons deux jeunes coureurs qui s'affirment déjà. Les prestations de Frederik Frison ne sont pas passées inaperçues non plus. Ce ne sera pas à nous de contrôler ou mener la course dimanche. Nous avons une confiance totale en Tim et John et ils bénéficient d'une protection. Nous allons profiter de notre statut d'outsider et attaquer quand il le faudra."

La saison touche désormais à sa fin, au moment où le coronavirus connaît une recrudescence.

"C'est beau que nous avons pu continuer à courir malgré cela. Tout a repris fin août et les courses se sont enchaînées. Nous pouvons être fiers du travail des organisateurs, de l'UCI, des équipes et de ce que les amateurs de vélo ont réalisé pour permettre la reprise de la saison. Flanders Classics organise le Tour des Flandres dimanche dans des conditions extrêmes. Ces personnes font un excellent travail en permettant à une si grande course de se dérouler comme d'habitude. Et nous devons peut-être aussi nous préparer au fait que l'année prochaine, lorsque les classiques de printemps seront prévues, nous serons toujours dans la même situation", a conclu John Lelangue.