Lotto Soudal avec Tim Wellens et Philippe Gilbert, comme leaders, au départ du Nieuwsblad

Lotto Soudal ne prévoit plus de reconnaissance en équipe du parcours du Circuit Het Nieuwsblad cette semaine, celui-ci ne recelant plus beaucoup de mystère pour la formation belge qui s'est déjà penchée sur la question ces dernières semaines. Tim Wellens et Philippe Gilbert seront chargés de mener les Lotto Soudal samedi lors de l'ouverture de la saison des classiques cyclistes en Belgique.

"On a fait le tour de la question", explique le directeur sportif Frederik Willems. "Nous avons découvert le parcours au cours du stage et on a pu remarquer qu'il n'y avait pas de grands changements. Cela reste beau et sélectif. Il faudra voir ce que nous réserve la météo mais ça n'a pas l'air très engageant pour samedi".

"Avec Tim Wellens et Philippe Gilbert, nous alignerons deux leaders. Gilbert, vainqueur en 2006 et 2008, a été un peu malade avant le Tour d'Algarve mais va mieux maintenant. J'attends comme toujours beaucoup de lui. Tim Wellens a parcouru ses premiers kilomètres en course au Tour d'Algarve où il a pris la 5e place du général. Frederik Frison, Nikolas Maes, Brent Van Moer, Jelle Wallays et le Néerlandais Brian van Goethem font aussi partie de la présélection pour samedi", précise encore Frederik Willems.