Lotto Soudal avec Benoot et 5 autres Belges au départ de la Flèche Brabançonne

Tiesj Benoot, 3e l'an dernier, emmènera l'équipe Lotto Soudal à la Flèche Brabançonne mercredi. La formation du WorldTour a officialisé mardi la composition de son effectif pour la classique (1.HC) de 201,9 km entre Louvain et Overijse.

Tiesj Benoot sera accompagné par le Polonais Tomasz Marczynski et cinq autres coureurs belges, Rémy Mertz, Maxime Monfort, Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert et Tim Wellens.

Vainqueur des Strade Bianche début mars, Tiesj Benoot avait disputé le Tour des Flandres (8e), mais avait laissé, comme l'an dernier, Paris-Roubaix de côté. Parti en stage en Espagne à Sierra Nevada, le Gantois de 24 ans est rentré en Belgique, choqué, comme tout le peloton, par le décès de Michael Goolaerts, avec lequel Tiesj Benoot a longtemps roulé.

Tiesj Benoot roulera à la Flèche Brabançonne pour préparer aussi l'Amstel Gold Race (15 avril), la Flèche Wallonne (18 avril) et Liège-Bastogne-Liège (21 avril) avec des ambitions.

"Nous avons manqué parfois d'un peu de chance ces dernières semaines", a commenté Marc Sergeant, directeur sportif de la formation Lotto-Soudal qui compte également sur Tim Wellens. "Je n'ai rien à reprocher à mes coureurs. Je pense que l'écart entre Tim Wellens et ses concurrents dans les classiques vallonnées s'est réduit. Tim a aussi un peu plus d'expérience. Il lit mieux la course. Tiesj Benoot a choisi une autre préparation pour cette saison. Il était parti en stage en altitude en début de saison juste avant le Circuit Het Nieuwsblad. Ce qu'il a fait ensuite aux Strade Bianche était super. Après le Tour des Flandres, il est à nouveau allé en Espagne. J'espère que cela aura le même effet pour les classiques suivantes."