Lotto Soudal au Tour des Flandres avec Tiesj Benoot et Tim Wellens

Tim Wellens sera pour la première fois au départ du Tour des Flandres dimanche. Il a été ajouté à la sélection de Lotto-Soudal, a indiqué lundi la formation WorldTour belge, qui comptera aussi sur Tiesj Benoot au Ronde.

"Je serai en effet au départ du Tour des Flandres", déclare Tim Wellens. "Il est vrai que j'avais dit après Tirreno-Adriatico que je ne prendrai pas le départ, mais après Tirreno, j'ai pris quatre jours de repos mental et physique, car la déception était très grande. Nous avons supprimé le Tour de Catalogne de mon programme initial - l'année passée, je l'avais manqué car j'étais malade - car nous avons trouvé que je pouvais parfaitement me préparer aux classiques wallonnes avec un bon bloc d'entrainement. Mais une course d'un jour est bien entendu une autre histoire".

Il y a un mois, le Limbourgeois est monté sur la 3e marche du podium du Circuit Het Nieuwsblad, la course d'ouverture de la saison cycliste en Belgique.

"Mon objectif est et reste les classiques wallonnes, mais après avoir fait connaissance avec l'Omloop en 2018 et 2019, j'ai développé ma curiosité", détaille Tim Wellens. "C'est pourquoi je vais disputer pour la première fois le Tour des Flandres. Il s'agit d'apprendre, je reste réaliste. Un monument de 250 kilomètres est d'un autre ordre que l'Omloop. Tous les spécialistes des pavés sont en top forme et connaissent très bien le parcours. Mais j'essayerai de me mettre au service de l'équipe".

Outre Tim Wellens et Tiesj Benoot, les autres coureurs Lotto Soudal engagés au Ronde sont Frederik Frison, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Lawrence Naesen et Brian Van Goethem.