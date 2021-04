Liège-Bastogne-Liège : Qui charmera la Doyenne ? (direct vidéo de la présentation des coureurs à 8h30)

6 mois seulement après le finish d'une édition 2020 complètement folle qui avait vu Julian Alaphilippe se faire coiffer sur la ligne par Primoz Roglic, Liège-Bastogne-Liège est de retour !

Et pour sa 107e édition, la Doyenne a décidé de mettre les petits plats dans les grands en ajoutant une difficulté inédite au parcours, la côte de Desnié, une bosse qui risque de faire mal aux organismes (1,6 km à 8% de moyenne) et qui permettra aux coureurs de se tester avant la côte de la Redoute et la redoutable Roche aux Faucons, les traditionnels juge de paix de la course avant la descente de 9 kilomètres vers le coeur de la ville.

Le peloton (ou ce qu’il en reste) se présentera donc sur le quai des Ardennes après 260 kilomètres d’une course sinueuse et escarpée.