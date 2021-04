Liège-Bastogne-Liège : "Pas de regrets" pour Alaphilippe qui voit la Doyenne lui échapper à nouveau

Julian Alaphilippe a égalé son meilleur résultat sur Liège-Bastogne-Liège ce dimanche en prenant la 2e place derrière Tadej Pogacar. En 6 participations, le Champion du monde n’avait terminé qu’une autre fois à la deuxième place. C’était en 2015.

Vainqueur de la Flèche Wallonne mercredi, le Français est passé à côté du doublé mais n’a pas de regrets. "J’étais venu avec l’ambition d’obtenir le meilleur résultat possible. L’équipe a encore fait un très gros travail. J’ai essayé de gérer au mieux le final. C’était dur dans la Roche aux Faucons mais ensuite tout le monde a bien collaboré jusqu’aux deux kilomètres. Tadej a été malin et a bien lancé de derrière. Pas de regrets pour moi", a déclaré Alaphilippe à notre micro après la course.

"Mon sprint était plutôt bien lancé, j’étais en bonne position mais Pogacar a pris de l’élan de derrière et ça l’a fait pour lui. Bravo à lui. J’ai essayé de gagner mais Tadej était plus fort", a ajouté un Alaphilippe déçu qui termine ainsi son long et beau printemps.

