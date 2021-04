Liège-Bastogne-Liège : le "gros objectif" de Julian Alaphilippe

Alaphilippe, qui a procédé vendredi à une reconnaissance du parcours, a précisé être "passé tout de suite sur autre chose" après la Flèche Wallonne.

"Il ne faut pas s’enflammer", a-t-il dit. "Cela m’a confirmé que le travail avait été bien fait. Mais Liège est une course différente même si la Flèche est un bon indicateur, une course longue qui demande beaucoup d’énergie, de concentration, et d’avoir les jambes sur le final".

"Ces derniers jours, j’ai plutôt travaillé les efforts un peu plus longs même si je ne suis pas allé en altitude et je n’ai pas fait de longues ascensions en montagne. Liège est une course qui m’a toujours plu, que j’affectionne particulièrement. Les ascensions ne sont pas très longues mais La Redoute et La Roche-aux-Faucons (les deux dernières montées) arrivent en fin de course, elles font la différence", a estimé le champion du monde.