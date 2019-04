Les chiffres de l'Enfer

0 Le nombre de vainqueurs avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules. Yves Lampaert pourrait écrire l’histoire.

1 L’écart en centimètres entre Eddy Planckaert et Steve Bauer en 1990.

2 Le nombre de coureurs quatre fois vainqueurs de l’épreuve : Roger De Vlaeminck et Tom Boonen. Record.

2 Le nombre de coureurs ayant gagné trois fois de suite à Roubaix : Octave Lapize (1910, 1911 et 1912) et Francesco Moser (1978, 1979 et 1980).

4 Le nombre de fois où aucun coureur belge n’est monté sur le podium, en 114 éditions. La dernière fois ? L’an dernier.

9 Le nombre de podiums de Roger De Vlaeminck. Le bilan de “Monsieur Paris-Roubaix” : 4 fois premier, 4 fois deuxième et 1 fois troisième. Moser et Boonen suivent avec 7 podiums.

12 Le nombre de coureurs ayant gagné deux fois de suite. Peter Sagan peut donc devenir le treizième.

20 Le nombre d’années écoulées depuis la dernière victoire d’un coureur Italien, Tafi en 1999.

21 L’âge du plus jeune lauréat : Albert Champion qui avait 20 ans...et 363 jours pour être précis. C’était en 1899. L’Australien Robert Stannard aura 133 jours de moins ce dimanche.

38 L’âge du plus vieux vainqueur : Gilbert Duclos-Lassalle, 38 ans et 230 jours. Deux coureurs peuvent faire mieux : Roy Curvers et Lars Bak. Ils ont plus de 39 ans.

55 Le nombre de victoires belges. La France en compte 30.

123 En années, l’âge de la reine des classiques.

222 Le nombre de kilomètres en tête de Dirk Demol, vainqueur en 1988.

321 En secondes, le plus gros écart enregistré entre le premier et le deuxième depuis la guerre. Merckx devança De Vlaeminck de 5 minutes et 21 secondes en 1970.

1896 Date de la première édition de Paris-Roubaix.

1997 La date de la dernière victoire d’un coureur français, Frédéric Guesdon il y a 22 ans.