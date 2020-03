Les chiffres de Kuurne-Bruxelles-Kuurne

0 Jamais aucun coureur n’a réalisé le doublé Nieuwsblad et Kuurne la même année.

0 Jamais un coureur Italien n’a gagné à Kuurne. C’est Paolo Bettini, devancé par le seul Steven De Jongh en 204, qui est passé le plus près de la victoire.

1 On recense un ex-aequo au palmarès : en 1961, Léon Van Daele et Fred De Bruyne n’ont pas pu être départagés, la photo-finish n’existant pas encore.

2 Deux coureurs ont gagné deux fois de suite : Roger De Vlaeminck en 1970 et 1971 et Frans Verhaeghen en 1975 et 1976. Le luxembourgeois Bob Jungels pourrait les égaler 44 ans plus tard.

3 Tom Boonen (qui n’a jamais gagné le Circuit Het Nieuwsblad !) détient le record absolu de victoires. Il s’est imposé à Kuurne en 2007, 2009 et 2014. Seul Mark Cavendish pourrait faire aussi bien mais le Britannique ne sera pas en Belgique ce week-end.

4 Quatre coureurs se sont imposés à Kuurne avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules : Jan Raas en 1980, Johan Museeuw en 1997, Mark Cavendish en 2012 et Peter Sagan en 2017.

8 A huit reprises, aucun belge n’est monté sur le podium. Ce fut le cas lors des deux dernières éditions.

10 Dix coureurs totalisent deux succès. Il pourrait y en avoir un onzième en cas de victoire de Jasper Stuyven ou de Bob Jungels.

14 Tom Boonen détient le record de participation : 14. Nikolas Maes et Stijn Vandenbergh s’en rapprochent. Ils devraient être alignés pour la 12e fois.

20 Joseph Planckaert est le plus jeune vainqueur de l’épreuve. Il avait 20 ans et 319 jours lors de sa première victoire en 1955.

25 La seule victoire française remonte à 1995. Frédéric Moncassin avait devancé le Belge Hendrik Redant.

37 Andrei Tchmil est le plus vieux vainqueur de l’histoire de la course. Il avait 37 ans et 34 jours lorsqu’il s’imposa pour la deuxième fois en 2000. Le Belge Iljo Keisse, le Néerlandais Koen de Kort et l’Allemand Marcel Sieberg sont un peu plus âgés que Tchmil à l’époque.

52 C’est le nombre de victoires belges en 71 éditions.