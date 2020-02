Lelangue : "Annuler Milan-San Remo serait dommageable pour Gilbert et pour le cyclisme"

Après les matchs de football, les courses cyclistes italiennes sont, elles aussi, menacées par l’épidémie de coronavirus qui a gagné le nord de l’Italie. Le directeur général de RCS Sport, Mauri Vegni, qui organise les Strade Bianche (le 07/03), Tirreno-Adriatico (du 11/03 au 17/03), Milan-San Remo (le 21/03) et le Giro (du 09/05 au 31/05) s’est dit très préoccupé par la situation.

Un sentiment partagé par le manager de l’équipe Lotto Soudal : "C’est forcément inquiétant" dit d’emblée John Lelangue. "Lorsqu’on suit l’actualité et que l’on sait que l’on a des équipes masculines et féminines qui voyagent en Europe en Italie ou ailleurs, c’est préoccupant. Nous avons aussi des coureurs italiens dans l’équipe. Nous suivons donc la situation avec attention mais sans la dramatiser. Nous faisons confiance aux autorités compétentes et nous suivrons les recommandations. "

Des recommandations qui ne devraient plus tarder, les organisateurs rencontraient ce mardi le comité olympique italien et le ministère italien de la santé. En attendant, l’équipe Lotto Soudal anticipe une éventuelle annulation. "Pour l’instant on reste sur le plan A avec l’enchaînement des Strade Bianche, de Tireno Adriatico et de Milan-San Remo" précise le manager de l’équipe Lotto Soudal. "Ce sont des courses importantes par rapport à nos objectifs. Mais on essaye d’anticiper et on a forcément quelques plans B. Il y a d’autres courses importantes qui suivront avec les classiques flandriennes et les classiques wallonnes et il est hors de question de laisser certains de nos leaders sans courses pendant 10-15 jours donc nous avons un plan B en tête en cas d’annulation."

La situation actuelle est en tout cas difficile à gérer pour certains coureurs qui ont orienté une grande partie de leur saison autour de ces courses. C’est le cas de Philippe Gilbert. Le Liégeois l’a clamé haut et fort, il rêve de remporter Milan-San Remo, dernier monument qui manque à son palmarès.

"On en a parlé avec Philippe" souligne John Lelangue. "Mais il ne faut pas limiter la saison entière de Philippe Gilbert à Milan-San Remo, c’est bien sûr un objectif qui lui tient à cœur mais c’est un coureur qui peut gagner tous les monuments et toutes les classiques d’un jour qui suivent aussi. Si la course est annulée ce sera dommageable pour Philippe et pour toute l’équipe Lotto-Soudal mais ce sera surtout dommageable pour le cyclisme en règle générale. La dernière fois que Milan-San Remo a été annulée c’était pendant la deuxième guerre mondiale. C’est quand même un des 5 monuments du calendrier international de l’UCI. Quoi qu’il en soit nous ne pourrons que subir cette possible décision, l’accepter et remettre nos ambitions à la saison 2021."