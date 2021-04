Un peu plus de cinq mois après une édition 2020 encore bien présente dans tous les esprits, le Tour des Flandres est de retour à sa date "traditionnelle" dans le calendrier cycliste. Ce dimanche, les trois grands animateurs de l'automne dernier, le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) sont à nouveau les trois grands favoris du Ronde, que nous vous proposons de vivre en direct vidéo intégral dès 9h55 !

Petit flash-back : le 18 octobre 2020, Mathieu van der Poel remporte son premier Monument en devançant, lors d'un sprint à deux, Wout van Aert. Leur dernier compagnon d'échappée (royale), le Champion du Monde Julian Alaphilippe, a pour sa part été contraint à l'abandon à un peu plus de trente kilomètres de l'arrivée après avoir percuté la moto d'un régulateur de course.

Ce dimanche, les trois hommes devraient à nouveau jouer les premiers rôles, comme ils l'avaient fait sur les Strade Bianche il y a un mois. Moins à leur affaire sur les routes de Milan-Sanremo, ils retrouvent ici un terrain de jeu idéal pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire commune...

Wout van Aert (trois victoires cette saison), qui a remporté sa première classique flandrienne (Gand-Wevelgem) dimanche dernier, part avec les faveurs des pronostics. Mathieu van der Poel (quatre victoires cette saison) n'était pas à son meilleur niveau mercredi sur les routes d'À Travers La Flandre, alors que Julian Alaphilippe (une victoire cette saison) n'y a pas non plus joué les premiers rôles.

Entre Anvers et Audenarde, 263.7 kilomètres, 19 monts et 7 secteurs pavés attendent les favoris et les outsiders. Parmi eux, citons en pagaille les Belges Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Sep Vanmarcke, Tim Wellens et Yves Lampaert, trois autres coéquipiers de Lampy et de Julian Alaphilippe chez Deceuninck - Quick-Step (Florian Sénéchal, Kasper Asgreen et Zdenek Stybar), le duo de chez Ineos-Grenadiers (Dylan van Baarle, Tom Pidcock), les anciens vainqueurs Peter Sagan, Alberto Bettiol et Alexander Kristoff... Bref, du beau monde !