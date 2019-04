Le tenant du titre Niki Terpstra chute lourdement et quitte le Tour des Flandres

Niki Tersptra - © DIRK WAEM - BELGA

Grosse chute de Niki Terpstra - Tour des Flandres 2019 - 07/04/2019 Niki Terpstra (Direct Energie) ne remportera pas un deuxième Tour des Flandres consécutif : le coureur néerlandais a chuté lourdement à plus de 150 kilomètres de l'arrivée et a été contraint à l'abandon. Après être resté inanimé au sol durant des secondes qui semblaient très longues, Niki Terpstra a pu bouger les jambes et rassurer les téléspectateurs.