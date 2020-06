Le Mur de Grammont disparaît du parcours du Tour des Flandres de cet automne

Revivez le Tour des Flandres 2017 - Avec Philippe Gilbert - 05/04/2020 2 avril 2017, Philippe Gilbert remporte le Tour des Flandres. Un exploit monumental du champion de Belgique. Ce jour-là, le Liégeois s'échappe avec une dizaine de coureurs dans le Mur de Grammont situé à 95 kilomètres de l'arrivée. Une première offensive suivie d'une seconde attaque dans le Vieux Kwaremont. Le Belge s'isole seul en tête à 55 kilomètres de la ligne. Début d'un long raid en solitaire. Une échappée victorieuse. Philippe résiste au retour de ses poursuivants et s'impose avec 27 secondes d'avance sur Greg Van Avermaet et Niki Terpstra, au terme des 260 kilomètres de course. Le coureur belge inscrit son nom au palmarès d'un 3ème monument du sport cycliste et devient le deuxième wallon à s'imposer sur les routes du Ronde, 30 ans après Claudy Criquielion.